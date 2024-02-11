В Кузбассе 14 человек пострадали в ДТП с двумя автобусами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В Кемеровской области 14 человек пострадали в результате ДТП с легковым автомобилем и двумя автобусами, сообщила пресс-служба регионального главка МВД. Авария произошла на участке трассы Кузедеево — Мундыбаш — Таштагол.

Предварительно установлено, что 40-летний водитель автомобиля ВАЗ-2104 не выбрал безопасную скорость с учетом сложных погодных условий и совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с автобусом «Волгабас». После этого на автомобили наехал автобус «ЛиАЗ», двигавшийся в попутном направлении с ВАЗом, — сообщили в МВД.

В двух автобусах передвигалось в общей сложности 56 пассажиров. Среди пострадавших в том числе трое водителей, всем оказана первая помощь, большинству назначено амбулаторное лечение.

По факту аварии возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, по неосторожности повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью. Максимальное наказание по этой статье составляет два года лишения свободы. Сообщалось, что авария произошла в районе поселка Учулен. Были опубликованы кадры с места.

10 февраля в Севастополе в результате ДТП с участием маршрутки и легковушки пострадали трое детей в возрасте от 10 до 12 лет. В автобусе в момент аварии находились четверо пассажиров, среди них никто не пострадал. Перед этим в Крыму на трассе Симферополь — Алушта — Ялта грузовик влетел в опору светофора и опрокинулся на бок, водитель фуры погиб на месте.