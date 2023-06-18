В Курской области заявили о невозможности массового вторжения ВСУ Губернатор Старовойт: у Украины нет сил для массового вторжения в Курскую область

Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Роман Старовойт

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что власти региона провели детальный анализ событий, связанных с заходом диверсионно-разведывательных групп с Украины. Во время пресс-завтрака с журналистами он отверг возможность массового вторжения в регион ВСУ, сообщает РИА Новости.

Старовойт заверил, что проведены необходимые тренировки, все главы сельсоветов и районов знают, как получить помощь со стороны погрануправления и военных.

Мы очень детально разбирали все события у нас, которые были, и в Брянской области, и в Белгородской, поэтому с учетом тактики противника мы понимаем, какова наша тактика должна быть, — отметил губернатор.

Он добавил, что утверждены эвакуационные планы, установлено количество людей, которые могут быть в этом задействованы. По словам Старовойта, в приграничных районах находится более 100 тысяч человек, а область может быстро развернуть, в течение одного-двух дней, ПВР, способные принять до 15 тысяч человек.

Понимаем, что одновременно такое количество не будет эвакуироваться, потому что на сопредельной стороне нет сегодня сил и средств для массового вторжения на нашу территорию. Мы этого не видим, — заключил глава региона.

Ранее Роман Старовойт сообщил, что первые 50 добровольцев народных дружин в Курской области прошли обучение под руководством инструкторов Росгвардии и ЧВК «Вагнер». Из них будет сформирован мобилизационный резерв для обеспечения самообороны.