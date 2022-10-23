В Курской области завершилось строительство двух усиленных линий обороны

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram сообщил, что в регионе завершилось возведение двух усиленных линий обороны. По его словам, до 5 ноября также будет готова третья линия.

На этой неделе закончены работы по укомплектованию и строительству двух усиленных линий обороны Курской области. Работа велась совместно с Минобороны России и Пограничным управлением по Курской области. Третья линия будет готова до 5 ноября, — написал губернатор.

Старовойт 20 октября сообщил, что из регионального бюджета на цели, связанные с СВО, потрачено более 1 млрд рублей. Область обеспечивает своих мобилизованных всем необходимым, указал он.

Он отметил, что мобилизованным из региона переведены по 100 тысяч рублей, что является дополнительной мерой поддержки из регионального бюджета. Курский губернатор уточнил, что мобилизация в области завершится в ближайшие дни. Он отметил наличие ошибок в ходе мобилизации и пояснил, что каждая жалоба о проблемах, связанная с неправомерной мобилизацией, рассматривается в индивидуальном порядке.