В Курской области зафиксирована первая смерть пациента с коронавирусом

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Жительница Курской области с диагнозом «коронавирус» умерла в инфекционной больнице имени Семашко. Это первый случай смерти пациента с COVID-19 в регионе.

По данным пресс-службы областной администрации, погибшая, находившаяся в тяжёлом состоянии, скончался из-за внезапной остановки сердца на фоне хронического заболевания сердечно-сосудистой системы.

На сегодняшний день в Курской области выявлено 43 больных коронавирусом. Три человека выздоровели.

Ранее NEWS.ru писал, что количество пациентов с тяжёлой формой коронавируса в Москве постоянно растёт, по сравнению с прошлой неделей больных с пневмонией стало в два раза больше. С увеличением числа тяжёлых больных резко подскочила нагрузка на городское здравоохранение, в связи с чем стационары и скорая помощь работают на пределе.

Всего в мире зафиксировано 1,78 млн случаев заражения коронавирусом. Жертвами инфекции стали более 108 тысяч человек, выздоровели – около 406 тысяч. В России на сегодняшний день выявлено 15,7 тысячи инфицированных. Число выздоровевших пациентов составляет 1291 человек, умерли – 130.