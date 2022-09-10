В Курской области ищут диверсантов, атаковавших росгвардейцев Глава Курской области Старовойт сообщил о розыске диверсантов, расстрелявших росгвардейцев в Судже

Фото: Максим Захаров/РИА Новости

В Суджанском районе Курской области продолжаются оперативно-разыскные мероприятия в связи с атаками диверсантов на сотрудников Росгвардии, написал глава региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале. Он призвал жителей не паниковать и быть бдительными, а в случае обнаружения подозрительных лиц или предметов сообщать в экстренные службы.

Вчера в Суджанском районе начали проводиться оперативно-разыскные мероприятия. В случае если вы заметили подозрительных лиц или предметы, прошу оперативно сообщать на номер 112, — сказал Старовойт.

Также он напомнил, что на территории Курской области продолжает действовать «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. В настоящий момент он продлен до 22 сентября.

Ранее сообщалось, что в Судже сотрудники правоохранительных органов объявили план «Перехват» из-за предполагаемых диверсантов ВСУ, обстрелявших росгвардейцев. Нападение было совершено на блокпосту у объездной дороги.

По данным Baza, спецназ Росгвардии днем 9 сентября прочесывал лес под Суджей в поисках диверсантов. Внезапно по сотрудникам был открыт огонь из укрытия. Отстреливаясь, диверсанты ушли в лес, при этом ранив одного из сотрудников правоохранительных органов.

После боя росгвардейцы обнаружили на земле четыре рюкзака и три коврика, из чего можно сделать вывод, что огонь вели не двое, а трое или даже четверо диверсантов. Администрация Курской области подтвердила факт нападения на силовиков и призвала жителей соблюдать спокойствие и бдительность.