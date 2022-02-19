В Курской области ввели режим ЧС из-за прибытия беженцев

В Курской области введён режим чрезвычайной ситуации регионального характера, сообщается на сайте МЧС России. Это связано с прибытием в регион значительного числа жителей Донбасса, откуда идёт эвакуация населения. Ранее режим ЧС был введён в Воронежской и Ростовской областях.

В настоящее время из-за прибытия большого количества граждан Донбасса в ряде регионов РФ — Ростовской, Воронежской и Курской областях объявлен режим ЧС регионального характера, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время о готовности к принятию вынужденных переселенцев заявили уже 30 регионов России. За сутки из Ростовской в Воронежскую область железнодорожным транспортом было доставлено около двух тысяч человек. Еще 3,4 тысячи человек в ближайшие часы ожидают в Курской, Воронежской, Волгоградской и Нижегородской областях. В понедельник, 21 февраля, планируется отправка ещё 15 поездов. Как рассказал корреспондентам NEWS.ru врио главы МЧС РФ Александр Чуприян, на вечер 20 февраля более 53 тысяч беженцев из непризнанных Луганской и Донецкой республик пересекли границу России.

В МЧС также заявляют, что в пунктах пропуска и временного размещения проводится ПЦР-тестирование на выявление коронавирусной инфекции. В случае необходимости будет проводиться вакцинация прибывающих граждан.

18 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили об эвакуации жителей самопровозглашённых республик на территорию России в связи с заявленной угрозой боевых действий. Президент России Владимир Путин распорядился выплатить прибывающим людям по 10 тысяч рублей.