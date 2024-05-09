В Курской области введен режим угрозы атаки БПЛА Старовойт: на территории Курской области объявлена опасность атаки беспилотников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Опасность атаки беспилотников объявлена на территории Курской области, предупредил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, местным жителям следует сохранять бдительность.

Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки, — обратил внимание Старовойт.

Ранее в пресс-службе Минобороны России информировали, что два украинских беспилотных летательных аппарата были уничтожены над территорией Белгородской области. Дроны были сбиты российскими силами ПВО в течение 25 минут.

1 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков передавал, что украинские войска атаковали регион дронами-камикадзе. Один из вражеских беспилотников влетел в торговую точку, другой повредил кровлю хозпостройки частного дома. По словам главы региона, в обоих случаях обошлось без пострадавших.

До этого Минобороны России сообщило об ударе украинских войск сразу по двум областям беспилотными летательными аппаратами самолетного типа. Тогда атаку отразили дежурные средства противовоздушной обороны. Они сбили два дрона над Курской и еще один — над Белгородской областями.