В Курской области введен режим опасности атаки БПЛА Старовойт: режим опасности атаки БПЛА действует в Курской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Режим опасности атаки беспилотников введен на территории Курской области, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт. По его информации, силы противовоздушной обороны готовы к отражению нападения.

Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки, — говорится в сообщении.

Ранее Старовойт передавал, что линия электропередачи получила повреждения в результате обстрела поселка Теткино в Курской области со стороны Вооруженных сил Украины. Часть населенного пункта осталась без света, уточнил губернатор. Еще восемь частных домов оказались под ударом. Осколками снаряда был нанесен урон заборам, окнам и крышам. Как подчеркнул Старовойт, власти области окажут помощь собственникам пострадавшего имущества.

До этого глава белгородского города Грайворона, который регулярно обстреливается со стороны Украины, Геннадий Бондарев призвал жителей временно покинуть населенный пункт. По его словам, граждан готова принять Ярославская область. Как обратил внимание мэр, власти стараются доставлять оставшимся в городе жителям продукты питания, однако это зависит от обстановки. Бондарев настоятельно рекомендовал «не подвергать себя и своих близких опасности».