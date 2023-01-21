В Курской области ВСУ сбросили две гранаты на территорию мелькомбината Старовойт: в Теткино ВСУ сбросили две гранаты на территорию мелькомбината

Фото: МО Украины

Украинские военные сбросили две гранаты на территорию мелькомбината в поселке Теткино Курской области, сообщил глава региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале. По его словам, в результате атаки пострадавших нет. Инфраструктура комбината повреждена не была.

Сегодня утром в Теткино ВСУ сбросили две гранаты на территорию мелькомбината. К счастью, пострадавших и существенных повреждений нет, — написал Старовойт.

8 января губернатор Курской области сообщил, что ВСУ обстреляли поселок Теткино. По его словам, было зафиксировано не менее десяти попаданий. В результате обстрела нарушено энергоснабжение населенного пункта и прилегающего села Попово-Лежачи. Пострадавших нет.

29 декабря Старовойт сообщил, что село Гуево и поселок Теткино попали под минометный обстрел. В результате ударов по Теткино оказались разрушенными жилой дом и газовая труба, также повреждена линия электроснабжения. 24 декабря он заявил, что село Попово-Лежачи Глушковского района Курской области вновь подверглось обстрелам ВСУ. Было зафиксировано три прилета, пострадавших нет. По словам губернатора, в селе были повреждены три частных домовладения. Старовойт отметил, что после обстрела населенный пункт оказался частично обесточен.