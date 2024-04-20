ВСУ обстреляли поселок в Курской области Старовойт: ВСУ обстреляли поселок Теткино в Курской области, повреждено 11 домов

Фото: mod_russia/Global Look Press/Global Look Press

Губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале написал, что Вооруженные силы Украины вечером 20 апреля вновь обстреляли поселок Теткино. По его данным, никто не пострадал. Повреждения получили 11 домовладений и личный легковой автомобиль.

Частично нарушена работа газо- и электроснабжения. Аварийные бригады приступят к восстановительным работам, как только это будет возможно. Собственникам окажем помощь в ремонте поврежденного имущества, — пообещал глава региона.

Ранее Старовойт сообщал, что ВСУ пять раз обстреляли Теткино кассетными боеприпасами. По его словам, никто не пострадал, разрушений инфраструктуры зафиксировано не было.

Утром 20 апреля стало известно, что украинский беспилотник атаковал село Дроновка в Белгородской области, сбросив два взрывных устройств. По предварительным данным, пострадавших в результате удара нет.

По сведениям Минобороны РФ, в ночь с 19 на 20 апреля были пресечены массированные попытки ВСУ совершить атаки с применением беспилотников самолетного типа в восьми регионах России. Самый масштабный удар нанесли по Белгородской области. Дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 50 украинских БПЛА из которых: 26 — над территорией Белгородской области; 10 — над территорией Брянской области; восемь — над территорией Курской области; два — над Тульской областью и по одному — над территориями Смоленской, Рязанской, Калужской и Московской областей.