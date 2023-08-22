В Курской области ВСУ атаковали спиртобазу SHOT: ВСУ при помощи дрона атаковали спиртобазу «КурскПродукт» в Курской области

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ВСУ с помощью дрона атаковали спиртобазу в Курской области, сообщил Telegram-канал SHOT. По данным канала, в результате атаки никто не пострадал, разрушений инфраструктуры не зафиксировано. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Отмечается, что взрывное устройство с БПЛА сбросили на предприятие ООО «КурскПродукт», которое находится в Глушковском районе области.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные пресекли попытки ВСУ атаковать беспилотными летательными аппаратами объекты на территории РФ. Уточнялось, что два беспилотника были обнаружены средствами ПВО и подавлены комплексами РЭБ над территорией Брянской области, еще два уничтожены под Москвой.

В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что средства ПВО сбили два ударных беспилотника над территорией Подмосковья — один из них был ликвидирован в районе Красногорска, другой в Одинцовском городском округе. До этого Андрей Воробьев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным доложил о двух сбитых беспилотниках в регионе. Он уточнил, что дроны были ликвидированы силами противовоздушной обороны. Также о сбитом беспилотнике на подлете к российской столице сообщил Сергей Собянин. Он отметил, что в результате инцидента никто не пострадал, разрушений нет.