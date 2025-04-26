В Курской области восстановят один из старейших монастырей Хинштейн: Горнальский монастырь в Курской области будут восстанавливать

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Александр Хинштейн

Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в Суджанском районе Курской области планируют восстановить, сообщает ТАСС. Инициативу реконструкции поддержал врио губернатора Александр Хинштейн.

В любом случае это работа, которую мы прямо сейчас не начнем. Горналь находится непосредственно на границе. <…> Конечно, мы будем его восстанавливать, — отметил политик.

Ранее Хинштейн поздравил жителей Курской области с полным освобождением территории от подразделений ВСУ. Выступая на медиафоруме «17 ценностей России», он подчеркнул, что никогда не сомневался в таком исходе и «ждал этот день».

Позднее военный эксперт Василий Дандыкин отметил, что в освобождении Курской области участвовали северокорейские спецназовцы и разведчики. По его словам, бойцы КНДР сражались с особой самоотдачей, как за свою землю, ссылаясь на соглашение о военной взаимопомощи между странами. Эксперт отметил, что помощь пришла в критический момент, когда регион атаковала 60-тысячная группировка ВСУ.

Кроме того, депутат Госдумы Андрей Колесник назвал армию России непобедимой. По его мнению, освобождение Курской области приблизит «падение» украинского лидера Владимира Зеленского, который уничтожил конкурентов, погубил тысячи украинцев и разрушил страну. Колесник отметил, что глава Украины был хорошим клоуном и лучше бы работал им.