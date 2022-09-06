В Курской области вновь обстреляли поселок Теткино Губернатор Курской области сообщил о новом обстреле поселка Тёткино

Фото: МО Украины

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в своем Telegram-канале об очередном обстреле приграничного поселка Тёткино. По его данным, зафиксировано 21 попадание по населенному пункту, горит трансформатор на зернотоке.

Посёлок обесточен. Подробности сообщу позже, — сказано в сообщении.

Накануне Старовойт также сообщил об обстреле поселка. По его данным, около 19 часов было зафиксировано не менее 12 прилетов снарядов, никто из местных жителей не пострадал. Губернатор отметил, что в результате обстрела были повреждены некоторые жилые дома, и заверил, что владельцам жилья окажут всю необходимую оперативную помощь.

Курская область неоднократно подвергалась обстрелам. 3 сентября при ударе по поселку Тёткино было зафиксировано не менее семи прилетов снарядов, никто не пострадал. Повреждения получили три дома.

В мае Старовойт сообщил, что Минобороны РФ перебросило на территорию Курской области дополнительные силы и вооружения для обеспечения безопасности. Он отметил, что в регионе сохраняется напряженная обстановка.