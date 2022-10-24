В Курской области усилят контроль на въезд и выезд в районе Курской АЭС Власти Курской области усилят контроль на въезд и выезд в районе Курской АЭС

Власти Курской области, где введен средний уровень реагирования, усилят контроль на основных магистралях в регионе, сообщил на оперативном совещании администрации Курской области губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, которые приводит ТАСС, усилен контроль на въезд и выезд в Курчатов, где располагается Курская атомная электростанция.

Мы приняли решение по усилению контроля на основных магистралях в Курской области, в том числе это приграничные районы. Уже усилен контроль на въезд и выезд в Курчатов, где располагается Курская атомная электростанция, — сказал Старовойт.

Как отметил глава региона, сложившаяся обстановка не требует введения ограничений на въезд в Курскую область или выезд за пределы региона. С мая в Курской области создают усиленные линии обороны, и эта работа будет продолжена в связи с усилением территориального гарнизона.

Президент России Владимир Путин на заседании Совбеза 19 октября поручил ввести средний уровень реагирования в граничащих с Украиной регионах. Речь идет о Крыме, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях.

Власти этих регионов должны усилить охрану общественного порядка, военных, важных государственных и специальных объектов, а также обеспечивающих жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды. На них также введут особый режим работы. Кроме того, власти должны будут осуществлять контроль за работой типографий, вычислительных центров и автоматизированных систем, использование их работы для нужд обороны.

Также власти должны будут провести временное отселение жителей в безопасные районы с обязательным предоставлением таким жителям стационарных или временных жилых помещений. В регионах также займутся введением и обеспечением особого режима въезда на территорию и выезда с нее, а также ограничение свободы передвижения по ней. Частью этих мер станет ограничение движения транспортных средств и их досмотр.