В Суджанском районе Курской области трактор подорвался на неразорвавшемся боеприпасе. Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт, водитель машины не пострадал.

Это произошло в трех километрах от границы с Украиной, когда культивировали поле под озимый рапс,пояснил глава Курской области.

Курская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины. Так, 19 августа беспилотники совершили очередную атаку и, по неподтвержденным данным, сбросили пять бомб. В результате инцидента пострадал один пограничник.

Ранее ФСБ сообщила, что 4, 9 и 12 августа украинские диверсанты совершили подрыв шести опор высоковольтных линий электропередачи в Курской области, идущих от Курской АЭС. По этим линиям, опоры которых были подорваны, КАЭС снабжает электричеством объекты различного назначения, включая транспортные и промышленные, а также питает социальную инфраструктуру региона и соседних субъектов.

Также стало известно, что в связи с участившимися случаями обстрелов в регионе некоторые школы и детские сады, расположенные в приграничных районах Курской области, переведут на дистанционный формат работы.

 

 