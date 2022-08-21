Трактор подорвался на боеприпасе в Курской области

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В Суджанском районе Курской области трактор подорвался на неразорвавшемся боеприпасе. Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт, водитель машины не пострадал.

Это произошло в трех километрах от границы с Украиной, когда культивировали поле под озимый рапс, — пояснил глава Курской области.

Курская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины. Так, 19 августа беспилотники совершили очередную атаку и, по неподтвержденным данным, сбросили пять бомб. В результате инцидента пострадал один пограничник.

Ранее ФСБ сообщила, что 4, 9 и 12 августа украинские диверсанты совершили подрыв шести опор высоковольтных линий электропередачи в Курской области, идущих от Курской АЭС. По этим линиям, опоры которых были подорваны, КАЭС снабжает электричеством объекты различного назначения, включая транспортные и промышленные, а также питает социальную инфраструктуру региона и соседних субъектов.

Также стало известно, что в связи с участившимися случаями обстрелов в регионе некоторые школы и детские сады, расположенные в приграничных районах Курской области, переведут на дистанционный формат работы.