В Курской области сработала ПВО Губернатор Курской области предупредил о работе ПВО

Фото: МО РФ

Боевая работа ЗРПК «Панцирь-С»

Система противовоздушной обороны сработала в Курской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт. Он попросил жителей сохранять спокойствие и не приближаться к обломкам беспилотных летательных аппаратов.

В Курском районе работает ПВО. Просьба сохранять спокойствие! При обнаружении обломков БПЛА не трогайте их и не приближайтесь к ним. Сообщить о находке можно по телефону 112, — написал Старовойт.

В Министерстве обороны РФ сообщили, что попытка Вооруженных сил Украины совершить террористическую атаку по российским объектам была пресечена около 09:00. По данным военного ведомства, над территорией Курской области дежурные средства ПВО сбили два украинских беспилотника.

Как уточнил Telegram-канал Mash, ВСУ пытались атаковать дронами аэродром Халино. По его информации, украинская армия выпустила как минимум три БПЛА. Предварительно, в результате атаки никто не пострадал. О разрушениях на земле пока неизвестно.

ВСУ минувшей ночью предприняли новую попытку атаковать с помощью дронов объекты на территории России. Как отмечало Минобороны РФ, российские ПВО уничтожили четыре беспилотника над Курской и Белгородской областями.

Ранее ВСУ обстреляли село Локоть в Курской области. По словам Старовойта, было зафиксировано не менее шести прилетов по населенному пункту. Повреждение получила хозяйственная постройка одного из частных домов. Никто из жителей не пострадал.