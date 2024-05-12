В Курской области сообщили об опасности атаки БПЛА Старовойт: режим опасности атаки дронов объявлен в Курской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На территории Курской области введен режим опасности атаки беспилотников, проинформировал в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, российская противовоздушная оборона готова отражать атаку.

Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки, — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе Минобороны России передавали, что украинские вооруженные силы открыли огонь по Белгородской, Курской и Волгоградской областями в ночь на 11 мая. Противник использовал реактивную систему залпового огня RM-70 Vampire и беспилотные летательные аппараты самолетного типа. Средства ПВО сбили 21 снаряд и девять БПЛА над Белгородской и еще семь БПЛА над Курской и Волгоградской областями.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков озвучил последствия обстрела со стороны украинской армии. По его словам, на территории региона повреждена линия электроснабжения. Без света остались жители сел Гора-Подол, Козинка, Глотово, Заречье и Безымено.

Также пресс-служба Минздрава Луганской Народной Республики писала о гибели трех сотрудников нефтебазы в Ровеньках после удара украинских войск. Кроме того, семь человек получили ранения, из них четверо в тяжелом состоянии.