В Курской области сообщили о разрушениях в результате обстрела ВСУ Старовойт: три дома повреждены при обстреле ВСУ в Курской области

Фото: МО Украины

Украинские военные обстреляли поселок Теткино в Глушковском районе Курской области, повреждены три дома, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, владельцам домов будет оказана помощь.

Поселок Теткино Глушковского района вновь обстрелян со стороны Украины. В результате в трех домовладениях повреждены окна, фасады и заборы. Собственникам обязательно окажем помощь, — написал он.

Ранее стало известно, что ВСУ при помощи двух беспилотников атаковали село Долгое Валуйского городского округа, в результате уничтожена машина. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, никто из пассажиров не пострадал, они вовремя успели выбежать из салона автомобиля.

До этого Гладков сообщил, что количество пострадавших при обстреле ВСУ белгородского поселка Разумное увеличилось до четырех человек. Множественные ранения получил 15-летний подросток, до этого сообщалось, что помощь медиков после обстрела понадобилась трем местным жителям.

Также ранее сообщалось о смерти ручной кенгуру Беннетта по кличке Гранди в Белгородском зоопарке. Животное погибло при очередном обстреле украинских военных. Также известно, что поврежден экзотариум.