В Курской области сообщили о 22 прилетах по деревне Губернатор Курской области: ВСУ выпустили 22 снаряда по селу Плёхово

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о 22 выпущенных снарядах со стороны ВСУ по селу Плёхово. По его словам, обошлось без пострадавших, серьезных разрушений не зафиксировано. Однако повреждения получили объекты энергоснабжения, что привело к отключению света в ряде домов.

22 прилета на Плёхово. <...> Пострадавших и серьезных разрушений, к счастью, нет. Однако в Плёхово повреждена кровля ангара, также в результате обстрела пострадали объекты энергоснабжения, из-за чего часть домов осталась без электропитания, — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Ранее Старовойт сообщил о повреждении подстанции Глушковской РЭС, после того как украинские военнослужащие пытались сбросить на объект электроснабжения самодельную взрывчатку с беспилотника. Он тогда уточнил, что инцидент не повлиял на подачу электроэнергии.

4 ноября глава Курской области сообщил об обстреле ВСУ двух населенных пунктов у границы с Сумской областью Украины. По его словам, никто из жителей не пострадал. Он также уточнил, что в населенном пункте Теткино Глушковского района было два прилета, в результате чего получили повреждения жилой дом и сарай. В селе Гордеевка Кореневского района зафиксировано пять прилетов, но там обошлось без повреждений.