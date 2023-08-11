В Курской области сбили два беспилотника ВСУ Старовойт: два беспилотника ВСУ сбили на подлете к Курску

Фото: t.me/gubernator_46

Два беспилотника ВСУ сбили на подлете к Курску, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале. БПЛА обнаружили вечером 10 августа, системы ПВО сработали штатно.

Вчера около 23:00 силами ПВО на подлёте к Курску были сбиты два украинских БПЛА, — написал Старовойт.

Ранее 10 августа украинские военные обстреляли село Чаусы в Брянской области. В результате атаки два человека погибли, еще двое пострадали. Раненых доставили в больницу, где им оказали необходимую медпомощь.

Под огонь ВСУ также попало брянское село Хинель в Севском районе, сообщал Богомаз. В результате обстрела населенного пункта повреждения получили жилой дом и торговый объект.

10 августа ВСУ выпустили восемь снарядов по деревне Заболотовке в Глушковском районе Курской области, сообщал глава региона Роман Старовойт. Прилетело по хозпостройкам в пяти домовладениях и нескольким машинам, собственникам пообещали оказать помощь. Кроме того, ВСУ обстреляли поселок Горьковский в Грайворонском округе Белгородской области, как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, никто не пострадал, в трех домовладениях были выбиты окна и посечены крыши.