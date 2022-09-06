В Курской области рассказали о ситуации в обстрелянном ВСУ поселке Глава Курской области Старовойт сообщил о восстановлении электроснабжения в Теткино после обстрела

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При обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) поселка Теткино в Курской области была оборвана линия электропередачи (ЛЭП), сообщил глава граничащего с Украиной региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале. По его словам, целостность ЛЭП удалось восстановить.

Аварийные бригады закончили восстановительные работы в 17:00 и приступили к вводу оборудования в работу. Как мне доложили, в 18:20 электроснабжение восстановлено в полном объеме, — описал губернатор ситуацию.

Накануне Старовойт сообщил об очередном обстреле приграничного поселка Тёткино. По его данным, было зафиксировано 21 попадание по населенному пункту, загорелся трансформатор на зернотоке.

Приграничный поселок Теткино регулярно подвергается обстрелам. Так, 5 сентября, по словам губернатора, по населенному пункту было зафиксировано 12 прилетов снарядов. 3 сентября в поселке приземлилось не менее семи снарядов, отметил Старовойт. 11 августа ВСУ обстреляли поселки Тёткино и Попово-Лежачи.

Теткино был обстрелян ВСУ и 30 июля. По словам Старовойта, тогда было зафиксировано свыше 20 прилетов снарядов. Никто из местных жителей не пострадал. Повреждения получили несколько домов, автомобили, линии электропередачи и газовые трубы.