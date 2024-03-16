В Курской области прозвучал новый сигнал ракетной опасности Старовойт: угроза ракетной опасности вновь объявлена в Курской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На территории Курской области вновь объявлена угроза ракетной опасности, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт. Он призвал граждан покинуть улицы и укрыться в ближайших зданиях.

Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие, — сообщил глава области.

Ранее Старовойт передавал, что система противовоздушной обороны в ночь на 16 февраля уничтожила еще два беспилотника над Курской областью. Он попросил граждан не приближаться к обломкам и не трогать их. При обнаружении частей дронов глава региона призвал сообщать по специальному контактному номеру.

Незадолго до этого первый украинский БПЛА сбили в небе над Курской областью. Старовойт уточнил, что он был самолетного типа. До этого он объявил режим угрозы опасности атаки беспилотных летательных аппаратов. Силы ПВО находятся в боевой готовности, констатировал политик.

Кроме этого, в Министерстве по региональной безопасности Тульской области проинформировали об уничтожении беспилотника системами противовоздушной обороны в небе над регионом. Никто не пострадал, констатировали в ведомстве.