В Курской области «желтый» уровень террористической опасности продлён до 8 июня, сообщил глава региона Роман Старовойт. По его словам, спецслужбы продолжат соблюдать режим повышенной готовности. Он также подчеркнул, что гражданам необходимо проявлять бдительность: обращать внимание на бесхозные сумки и сообщать о подозрительных вещах и гражданах по номеру 102 или 112.