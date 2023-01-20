В Курской области продлили «желтый» уровень террористической опасности

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В Курской области до 4 февраля продлен высокий уровень террористической опасности, об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале. Он призвал местных жителей быть бдительными и при необходимости обращаться в экстренные службы.

В Курской области действие «желтого» уровня террористической опасности продлеваем с 17 часов сегодняшнего дня до 4 февраля. Прошу жителей быть бдительными: о подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотных летательных аппаратах сообщайте по номеру 112, — подчеркнул Старовойт.

8 января губернатор Курской области сообщил, что ВСУ обстреляли поселок Теткино. По его словам, было зафиксировано не менее десяти попаданий. В результате обстрела нарушено энергоснабжение населенного пункта и прилегающего села Попово-Лежачи. Пострадавших нет.

29 декабря Старовойт сообщил, что село Гуево и поселок Теткино попали под минометный обстрел. В результате ударов по Теткино оказались разрушенными жилой дом и газовая труба, также повреждена линия электроснабжения.

24 декабря Старовойт заявил, что село Попово-Лежачи Глушковского района Курской области подверглось обстрелам ВСУ. Было зафиксировано три прилета, пострадавших нет. По словам губернатора, в селе были повреждены три частных домовладения. Старовойт отметил, что после обстрела населенный пункт оказался частично обесточен.