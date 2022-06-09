В Курской области продлили «жёлтый» уровень террористической опасности

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Высокий уровень террористической опасности продлили в Курской области до 22 июня, пишет РИА Новости. Такое решение принял губернатор региона Роман Старовойт. В регионе установлены контрольные пункты наблюдения, в которых работают военные и полицейские. Также усилено патрулирование курских населенных пунктов.

Всего выделяют три уровня террористической опасности — повышенный («синий»), высокий («жёлтый») и критический («красный»). «Жёлтый» уровень ввели в Курской области ещё 11 апреля, затем его несколько раз продлевали.

После того, как началась российская спецоперация на Украине, власти Курской области не раз сообщали об атаках на регион с украинской территории. Несколько городов и сёл в Глушковском районе попадали под минометные обстрелы.

В последний раз снаряды на территорию Курской области прилетали 6 июня. По словам Старовойта, удар был прицельным, со стороны Украины били по местному мосту. Никто не погиб и не пострадал, но разрушены несколько зданий в посёлке Тёткино.