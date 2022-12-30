В Курской области продлили «желтый» уровень террористической опасности В Курской области продлили «желтый» уровень террористической опасности до 20 января

Фото: Пресс-служба губернатора Курской области/РИА Новости

«Желтый» уровень террористической опасности в Курской области продлен с 5 января на 15 суток, заявил в своем Telegram-канале губернатор Роман Старовойт. Он также призвал местных жителей сохранять бдительность и сообщать по номеру 112 о подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотных летательных аппаратах.

Приняли решение продлить действие в регионе «желтого» уровня террористической опасности с 5 января на 15 суток, — отметил Старовойт.

Ранее он сообщил, что под минометный обстрел попали село Гуево и поселок Теткино. По его словам, в результате ударов по Теткино оказались разрушенными жилой дом и газовая труба, также повреждена линия электроснабжения. Поселок частично обесточен, пострадавших нет.

24 декабря губернатор сообщил, что село Попово-Лежачи Глушковского района Курской области подверглось обстрелам ВСУ. По предварительной информации, было зафиксировано три прилета, пострадавших нет. По словам губернатора, в селе были повреждены три частных домовладения. Старовойт отметил, что после обстрела населенный пункт оказался частично обесточен.