В Курской области продлили ограничения на въезд в города с особым режимом

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Власти Курской области продлили до 30 апреля ограничения на въезд в города Курчатов и Железногорск, где расположены стратегические объекты — Курская АЭС и Михайловский ГОК.

Меры приняты в соответствии с распоряжением губернатора региона Романа Старовойта и в целях предотвращения распространения коронавируса.

На контрольно-пропускных пунктах круглосуточно дежурят сотрудники спецслужб, которые проверяют каждый автомобиль. Въезд в указанные города запрещён не зарегистрированным в ним лицам. Работникам вышеуказанных предприятий, которые проживают в других населённых пунктах, для проезда через КПП выданы маршрутные листы сообщается на сайте администрации региона.

Ранее NEWS.ru писал, что в Курской области зафиксирована первая смерть пациента с коронавирусом. Всего в области выявлено 43 инфицированных, три человека выздоровели.

В России на сегодняшний день зафиксировано 15,7 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 1291 человек, умерли — 130.

В мире насчитывается 1,78 млн инфицированных. Скончались более 108 тысяч человек, выздоровели — около 406 тысяч.