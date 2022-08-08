В Курской области продлили на 15 дней «желтый» уровень опасности

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Высокий («желтый») уровень террористической опасности продлевается в Курской области, граничащей с Украиной, еще на 15 суток, сообщил на оперативном совещании губернатор области Роман Старовойт. По его словам, которые приводит ТАСС, в области сохраняются риски появления диверсионно-разведывательных и террористических групп с территории Украины.

Принято решение о продлении с сегодняшнего дня еще на 15 суток «желтого» режима террористической опасности, — сказал Старовойт.

24 июля в Курской области продлили высокий «желтый» уровень террористической опасности до 8 августа. Тогда губернатор сообщил, что за последние две недели в регионе не выявлено случаев диверсий и терактов, однако «ситуация на границе не позволяет расслабляться».

6 августа ВСУ обстреляли два населенных пункта в Глушковском районе Курской области, о пострадавших и разрушениях не сообщалось. За несколько часов до этого Старовойт сообщил о пресечении диверсии на курском аэродроме, где в настоящее время базируются военные. При этом также никто не пострадал. Губернатор попросил жителей области воздержаться от запуска беспилотников, чтобы облегчить работу тех, кто следит за безопасностью.