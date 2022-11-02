В Курской области продлен «желтый» уровень террористической опасности В Курской области продлен «желтый» уровень террористической опасности до 21 ноября

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти Курской области продлили «желтый» уровень террористической опасности в регионе до 21 ноября, следует из сообщения, опубликованного губернатором региона Романом Старовойтом. Он пояснил, что основной задачей властей области является недопущение диверсий и террористических актов.

Сохраним все меры, применяемые в период действия «желтого» уровня террористической опасности. Данный режим продлеваем до 21 ноября, — сообщил губернатор в Telegram-канале.

Глава Курской области также подчеркнул, что принято решение об усилении работы по досмотру на железнодорожном и автомобильном вокзалах. Сотрудники полиции получили дополнительные инструкции.

Старовойт добавил, что в случае необходимости сразу будет усилен процесс патрулирования общественных мест.

Сегодня днем в результате обстрела села Гуево Суджанского района Курской области пострадали пятеро человек, включая троих детей. После обстрела в населенном пункте пропало электричество, а также пострадали несколько домов. Старовойт заверил, что в скором времени бригады рабочих начнут восстанавливать повреждения.

29 октября губернатор рассказал, что ВСУ с помощью беспилотников атаковали электроподстанцию на окраинах Суджи. Он отметил, что атака не сказалась на работоспособности трансформатора, но есть повреждения крыши и окон здания. Пострадавших нет. На следующий день он сообщил, что ВСУ произвели минометный обстрел поселка Краснооктябрьский в Глушковском районе. Глава региона уточнил, что в результате атаки был поврежден трехэтажный дом: в строении были выбиты около 20 окон. При этом, как указал губернатор, обошлось без пострадавших.