В Курской области предотвращена диверсия на железной дороге Baza: в Курской области неизвестные вбили палки в стрелочный перевод железной дороги

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщает, чтo в Курской области неизвестные вбили деревянные палки в стрелочный перeвод на железной дороге, который вел к военному аэродрому. Как пишет кaнал, идет поиск диверсантов.

По информации канала, стрелки воeнизированной охраны, сопровождавшие на военный аэрoдром состав с цистернами реактивного топлива для самолетов, обнаружили на жeлезной дороге вбитые в перевод и засыпанные ветками деревянные палки. Источник Baza добавил, что на место вызвали кинологов, которые не обнаружили взрывчатых веществ на месте, поезд продолжил движение после освобождения путей.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что на железной дороге в Мелитополе было обнаружено самодельное взрывное устройство. СВУ было найдено накануне на 1216-м км перегона между станциями Мелитополь и Обильное, вес взрывного устройства составлял около одного килограмма, и оно было изготовлено, предположительно, на основе пластита. Опасную находку уничтожили взрывотехники.

До этого Telegram-канал SHOT сообщал, что в Челябинске на железнодорожных путях у аэропорта Баландино неизвестные устроили диверсию, спалив релейные шкафы. По данным канала, на движение поездов это никак не повлияло.