В Курской области подсчитали число обстрелов ВСУ с начала спецоперации Старовойт: с начала СВО Курская область подвергалась обстрелам ВСУ 1906 раз

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За время проведения специальной военной операции (СВО) на Украине Курская область подверглась 1906 обстрелам ВСУ, заявил глава региона Роман Старовойт. По его словам, которые приводит РИА Новости, в новом году украинские войска обстреляли область более 40 раз.

За прошедшие сутки у нас было зафиксировано два обстрела на территории Курской области. Всего за первые восемь дней 2024 года таких обстрелов было 41. А если считать всего с начала специальной военной операции, на сегодняшний момент 1906 раз территория Курской области подвергалась обстрелам со стороны Украины, — сказал губернатор.

Он отметил, что в результате обстрелов в регионе погибли восемь мирных жителей. Еще 68 человек получили ранения. Старовойт добавил, что область подвергается не только обстрелам, но и атакам украинских беспилотников. С начала года власти получили от граждан 49 сообщений о БПЛА, а за все время СВО их было 3414.

3 января в Курской области после атаки ВСУ была повреждена подстанция в Железногорском районе, в результате жители нескольких населенных пунктов остались без света, сообщал глава региона. Кроме того, в Железногорске в результате прорыва теплотрассы без отопления остались 17 многоквартирных домов.