В Курской области объявили ракетную опасность

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В Курской области в ночь на 25 февраля была объявлена угроза ракетной опасности, об этом написал в личном Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, на территории обрасти работает система оповещения.

Ракетная опасность! В Курской области запущена система оповещения населения, — заявил губернатор.

Старовойт призвал граждан укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами — коридоре, ванной, кладовой. Тем, кого сигнал тревоги застал на улице, он рекомендовал зайти в ближайшее здание, подземный переход или на парковку.

Ранее губернатор сообщал, что в ночь на 24 февраля над Курском и Курским районом работала ПВО. Также около 05:00 мск губернатор уведомил об отбое ракетной опасности, которая была объявлена в регионе накануне поздно вечером. В Минобороны РФ информировали, что около 00:15 мск над Курской областью был сбит украинский беспилотник.

Вечером 19 февраля ракетная опасность была объявлена в Белгороде. Губернатор региона Вячеслав Гладков обратился к местным жителям с просьбой укрыться в безопасных местах. Перед этим беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал объект связи в Белгородской области. По словам Гладкова, атака произошла в селе Мокрая Орловка Грайворонского городского округа.