В Курской области объявлена опасность атаки дронов Смирнов: режим опасности атаки БПЛА объявлен в Курской области

Фото: МО Украины

Режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов введен в Курской области, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов. Как отметил политик, силы противовоздушной обороны готовы к отражению удара.

Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки, — подчеркнул глава области.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ информировала, что дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью. Согласно данным ведомства, дрон был самолетного типа.

До этого ВСУ ударили по центру города Шебекино из РСЗО. В результате пострадали 11 человек, в том числе три ребенка, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Глава региона добавил, что семь многоквартирных домов получили повреждения — в 98 квартирах выбило стекла. Помимо этого, осколки повредили 25 автомобилей.

Кроме того, в российском оборонном ведомстве объявили, что Вооруженные силы Украины ударили по объектам в Белгородской области. Противник использовал французские управляемые авиационные бомбы Hammer и американские противорадиолокационные ракеты HARM.