В Курской области объявлена опасность атаки БПЛА Старовойт: режим опасности атаки БПЛА введен в Курской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Режим опасности атаки беспилотников введен на территории Курской области, предупредил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, средства противовоздушной обороны приведены в готовность.

Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки, — говорится в сообщении.

Ранее Старовойт заявил, что беспилотник ВСУ сбросил взрывчатку на территории бывшего спиртзавода в Курской области. Атака произошла у села Гуево Суджанского района, уточнил он. В результате удара, как сообщил губернатор, в помещении возник пожар, его оперативно потушили. Никто не пострадал, добавил Старовойт.

До этого в Минобороны РФ информировали, что в ночь на 5 апреля российские системы ПВО сбили 53 беспилотника, запущенных украинскими военными по объектам в пяти областях России. 40 дронов было перехвачено или уничтожено в Ростовской области. Также попытке атаки подверглись Саратовская (один БПЛА), Курская (один БПЛА), Белгородская (один БПЛА) области и Краснодарский край (шесть БПЛА).

Кроме того, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предупреждал об обстреле ВСУ Белгорода и Белгородского района с воздуха. По его словам, из-за действий противника начался пожар в одном из домов, горожанка получила ожог руки второй степени. Ей оказали помощь врачи.