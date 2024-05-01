В Курской области объявлена опасность атаки БПЛА

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Курской области объявили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт. Силы ПВО готовы к отражению возможной атаки противника, уточнил он и призвал граждан быть бдительными.

Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки, — написал он.

Через час, в 15:25 мск, опасность отменили. Об ударах или пролетавших воздушных объектах власти не сообщали.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы Украины атаковали сразу шесть российских регионов в ночь на 1 мая. По данным ведомства, три беспилотных летательных аппарата противника средства ПВО сбили в небе над Воронежской областью и еще по одному — над Рязанской, Белгородской и Курской областями.

Telegram-канал Baza писал, что 1 мая в результате удара беспилотниками Вооруженных сил Украины на рязанском нефтеперерабатывающем заводе начался пожар. Канал приводил слова очевидцев, которые сообщали о громком гуле и двух последующих взрывах. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Пресс-служба Министерства обороны России также сообщала, что ВСУ совершили попытку атаки на объекты в Белгородской области около 20:00 мск 30 апреля, для этого военные Украины использовали один беспилотник самолетного типа. Дрон нейтрализовали дежурные средства противовоздушной обороны.