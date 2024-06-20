В Курской области ввели режим опасности атаки БПЛА Смирнов: опасность атаки беспилотников объявлена в Курской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На территории Курской области введен режим опасности атаки беспилотников, предупредил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов. Он призвал местных жителей сохранять бдительность.

Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что украинская армия за сутки атаковала свыше 10 населенных пунктов Курской области. Как отметил врио главы региона, обстрелам подверглись Суджанский, Кореневский, Глушковский и Рыльский районы. Никто из местных жителей при этом не пострадал, резюмировал он.

До этого Вооруженные силы Украины предприняли попытки атаковать Липецкую область с помощью беспилотников. Губернатор Игорь Артамонов указал, что мирные жители не пострадали, но обломки одного из дронов упали на крышу частного дома.

Кроме того, в Минобороны РФ объявили, что в ночь на 17 июня ВСУ пытались ударить беспилотниками по объектам в Воронежской, Липецкой и Белгородской областях. Дежурные средства противовоздушной обороны отразили атаку противника. Один украинский дрон был сбит над Белгородской областью, два — над Воронежской и еще три — над Липецкой.