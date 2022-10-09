ВСУ обстреляли Горнальский Свято-Никольский монастырь на территории Курской области, рассказал губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале. По его словам, один из снарядов попал в братский корпус. Чиновник утверждает, что в результате обстрела никто не пострадал.
Сегодня ВСУ обстреляли Горнальский Свято-Никольский монастырь. Пострадавших нет. Один из снарядов попал в братский корпус, возгорание быстро потушили, — заявил Старовойт.
Губернатор отметил, что по итогу обстрела были повреждены окна, перекрытия и крыша.
Горнальский Свято-Никольский монастырь находится в Суджанском районе Курской области на самой границе с Украиной.
Ранее стало известно, что с начала октября увеличилось число обстрелов российской территории украинскими формированиями, обстреливаются Брянская, Курская и Белгородская области, сообщает ФСБ России. За неделю было зарегистрировано более 100 обстрелов Украиной населенных пунктов вышеупомянутых областей из РСЗО, артиллерии, минометов и БПЛА.
Атаки на регионы привели к гибели одного мирного жителя и ранениям пяти человек, включая ребенка.