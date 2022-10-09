В Курской области обстреляли монастырь ВСУ обстреляли монастырь в Курской области

Фото: gornal.prihod.ru

Горнальский Свято-Никольский монастырь

ВСУ обстреляли Горнальский Свято-Никольский монастырь на территории Курской области, рассказал губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале. По его словам, один из снарядов попал в братский корпус. Чиновник утверждает, что в результате обстрела никто не пострадал.

Сегодня ВСУ обстреляли Горнальский Свято-Никольский монастырь. Пострадавших нет. Один из снарядов попал в братский корпус, возгорание быстро потушили, — заявил Старовойт.

Губернатор отметил, что по итогу обстрела были повреждены окна, перекрытия и крыша.

Горнальский Свято-Никольский монастырь находится в Суджанском районе Курской области на самой границе с Украиной.

Ранее стало известно, что с начала октября увеличилось число обстрелов российской территории украинскими формированиями, обстреливаются Брянская, Курская и Белгородская области, сообщает ФСБ России. За неделю было зарегистрировано более 100 обстрелов Украиной населенных пунктов вышеупомянутых областей из РСЗО, артиллерии, минометов и БПЛА.

Атаки на регионы привели к гибели одного мирного жителя и ранениям пяти человек, включая ребенка.