В Курской области не будут вводить ограничения на въезд и выезд Старовойт заявил, что в Курской области не будут вводить ограничения на въезд и выезд

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г. Курск

Ограничения на въезд и выезд в Курской области вводиться не будут, заявил в Telegram-канале глава региона Роман Старовойт. По его словам, в субъекте принято достаточно мер по обеспечению безопасности. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о введении среднего уровня реагирования в граничащих с Украинах регионах.

Сегодня понимаем, что принятых мер по обеспечению безопасности на территории Курской области достаточно. Дополнительных мер ограничений, в том числе введения ограничения по пересечению административных границ Курской области, не предполагаем, — сказал Старовойт.

Он добавил, что в настоящее время администрация региона анализирует пункты указа. Первое заседание штаба, о котором говорится в указе о расширении полномочий глав субъектов, уже готовится на 20 октября.

Ранее Старовойт сообщил, что в район приграничного поселка Тёткино, который регулярно обстреливался ВСУ, зашли российские военные. По словам главы региона, они ведут ответный огонь по выявленным позициям украинских войск.

13 октября главам приграничных районов Курской области рекомендовали перевести все общеобразовательные организации на дистанционное обучение. Предложение касается шести субъектов, в числе которых Хомутовский, Беловский, Глушковский, Рыльский, Суджанский и Кореневский районы.