В Курской области нашли тело пропавшего неделю назад десятилетнего ребенка

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В Курской области обнаружили тело десятилетнего ребенка, который ушел из дома неделю назад и не вернулся, сообщили в следственном управлении СК России по региону. Его нашли в болоте неподалеку от здания администрации сельского совета в деревне Чапли Курчатовского района. Назначена экспертиза.

В рамках проводимых по уголовному делу поисковых мероприятий в деревне Чапли Курчатовского района Курской области обнаружено тело десятилетнего мальчика в болоте неподалеку от здания администрации сельского совета, — сообщили в пресс-службе СУ СК.

Ранее пятилетний мальчик утонул в бассейне спортивно-оздоровительного комплекса «Батыр» в городе Аскарово в Башкирии. Ребенок пришел туда с мамой и ее племянником. Он упал в воду, когда родительница отвернулась. Когда она заметила сына в воде, он был уже без сознания. Медикам не удалось его спасти.

До этого трехлетний ребенок в Забайкалье попал в больницу в состоянии общего переохлаждения. Выяснилось, что мальчик оставался под присмотром 17-летнего брата, пока их мать находилась в гостях. Подросток не уследил за младшим братом. Ребенка без верхней одежды на улице в 150 метрах от дома заметили двое несовершеннолетних. Они и вызвали скорую помощь.