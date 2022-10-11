В Курской области начался второй этап частичной мобилизации Власти: Курская область завершила первый этап мобилизации и переходит ко второму

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Курской области завершился первый этап частичной мобилизации и регион переходит ко второму, сообщили в пресс-службе местного правительства. Ранее о получении нового плана по частичной мобилизации заявили в Ростовской области.

Первый этап мобилизации полностью выполнен. Регион приступил ко второму этапу, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что регион получил и уже начал выполнять новое мобилизационное задание. О выполнении плана по частичной мобилизации власти региона отчитались в первых числах октября.

Ранее сообщалось, что о выполнении планов в рамках частичной мобилизации объявили 36 российских регионов. При этом на правительственном портале «Объясняем.рф» подчеркнули, что мобилизация завершается только по решению президента Владимира Путина.

Сколько точно россиян планируется призвать в рамках мобилизации, неизвестно: эта информация засекречена. Министр обороны Сергей Шойгу говорил, что всего власти собираются мобилизовать 300 тысяч человек, но «не единоразово, а планово».