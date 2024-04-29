В Курской области электросамокат чуть не спалил квартиру МЧС: в Курчатове выбило балконную раму и начался пожар из-за электросамоката

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Взрыв прогремел в одной из квартир многоэтажного дома в Курчатове Курской области, сообщили в местном МЧС. Жилище чуть не сгорело из-за электросамоката.

Хозяин своевременно вызвал сотрудников МЧС, которые ликвидировали возгорание. К счастью, пострадавших нет, — уточнили спасатели.

У стоящего на балконе транспортного средства взорвалась аккумуляторная батарея. В результате этого выбило балконную раму. Квартиру охватило пламя. Инцидент произошел 28 апреля на Коммунистическом проспекте.

Курчатовский городской суд ранее назначил шесть суток административного ареста местному жителю. Мужчина выругался матом в общественном месте, за что его признали виновным в мелком хулиганстве. Оказалось, что житель Курчатова уже совершал правонарушения.

Суд установил, что мужчина 5 апреля выражался нецензурными словами, когда находился рядом с жилым домом. Ранее он восемь раз привлекался к административной ответственности за употребление алкоголя в запрещенных местах, мелкое хулиганство и неуплату штрафа. Суд посчитал это обстоятельство отягчающим при назначении наказания.