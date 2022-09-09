Mash: диверсанты обстреляли росгвардейцев в Курской области Mash: план «Перехват» объявлен в Судже Курской области из-за нападения диверсантов на росгвардейцев

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Военнослужащий Росгвардии

В городе Суджа Курской области сотрудники правоохранительных органов объявили план «Перехват» из-за предполагаемых диверсантов ВСУ, обстрелявших росгвардейцев, сообщает Telegram-канал Mash. Нападение было совершено на блокпосту у объездной дороги. Сотрудники Росгвардии попытались остановить подозрительную «Газель», после чего из машины открыли огонь.

По информации Mash, росгвардейцы получили ранения, об их состоянии пока нет данных.

Данную информацию подтвердил телеведущий Владимир Соловьев в своем Telegram-канале.

В городе Суджа (Курская область) неизвестные на «Газели» обстреляли блокпост, где стоял ОМОН. Есть раненые. Введен план «Перехват», — написал журналист.

Журналисты Telegram-канала Baza привели иную версию случившегося, заявив, что двое диверсантов были обнаружены у Суджи близ российско-украинской границы. Соответствующую информацию передали в Росгвардию, после чего сотрудники службы отправились на их поиски. В результате диверсантов нашли в лесу недалеко от Суджи. Между ними и росгвардейцами завязался бой, в ходе которого один сотрудник Росгвардии был ранен. Нападавшие скрылись.

Минобороны РФ пока не подтверждало информацию о нападении на росгвардейцев.

6 сентября в Курской области продлили действующий в регионе «желтый» (высокий) уровень террористической опасности еще на 15 дней, до 22 сентября, сообщил губернатор Роман Старовойт. Он призвал жителей региона к бдительности. «Желтый» уровень террористической опасности на территории области действует с 11 апреля.