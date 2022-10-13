В Курской области два села остались без электричества из-за обстрела ВСУ Глава Курской области: поселок Теткино и село Попово-Лежачи остались без электричества из-за обстрела

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Поселок Теткино и село Попово-Лежачи в Курской области остались без электричества после обстрела ВСУ, сообщил областной глава Роман Старовойт. В своем Telegram-канале он уточнил, что украинская армия выпустила не менее 15 снарядов, которые пришлись по территории России. Старовойт добавил, что бригады рабочих прибыли на место для ликвидации последствий обстрела.

Серьезно повреждена подстанция в Попово-Лежачах, один из трансформаторов загорелся в результате попадания снаряда. Оба населенных пункта полностью обесточены. Дал все необходимые поручения для восстановления энергоснабжения. Ремонтные бригады уже прибыли на место для ликвидации последствий обстрела, — заявил Старовойт.

Ранее жители Белгорода сообщили, что в результате обстрела со стороны ВСУ часть ракеты попала в жилой дом на улице Губкина. В Telegram-каналах распространились видео и снимки, запечатлевшие результаты обстрела. По словам мэра города Антона Иванова, который прибыл на место происшествия, обломки многоэтажки, по предварительным данным, повредили два автомобиля. В Сети ранее были опубликованы кадры с места ЧП.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что после попадания ракеты в многоэтажный дом в Белгороде специалисты выявили серьезные повреждения технического этажа здания, однако последствия не стали критичными для всего строения. По его словам, в результате никто не пострадал. Жителей дома глава региона пообещал «обеспечить всем необходимым».