В Курске второй раз за ночь сработала система ПВО Губернатор Старовойт: в Курске второй раз за ночь сработала система ПВО

Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press

В Курской области вновь сработала система противовоздушной обороны (ПВО), сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, это произошло второй раз за ночь.

Система ПВО еще раз сработала в небе Курска, — написал Старовойт.

Ранее в эту же ночь губернатор уведомил о том, что был сбит беспилотный летательный аппарат. В связи с этим он призвал местных жителей оставаться бдительными и в случае нахождения обломков не прикасаться к ним, а незамедлительно сообщать по телефону экстренной связи 112.

Ранее стало известно, что мирный житель скончался в результате обстрела украинскими военными города Токмак в Запорожской области. Всего в атаке с воздуха по городу было зафиксировано три ракеты, две из которых удалось уничтожить с помощью российских систем ПВО.

До этого врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что ВСУ обстреляли пункт эвакуации гражданских лиц в Голой Пристани Херсонской области. По его словам, два человека погибли, в том числе беременная женщина. Еще двое получили ранения.