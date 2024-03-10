В Курске возобновилась работы поликлиники после атаки БПЛА Старовойт: пострадавшая от обломков БПЛА поликлиника в Курске возобновила работу

Фото: МО Украины

Поликлиника № 6 в Курске была успешно восстановлена ремонтными службами и продолжила свою работу после прилета в здание обломков сбитого БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ), написал в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, с понедельника медицинское учреждение возобновит прием пациентов.

Восстановлен тепловой контур здания, строители убедились в исправности коммуникаций в нем. Сейчас в поликлинике тепло, завтра она будет работать так же, как в обычное воскресенье, а с понедельника возобновит прием пациентов в плановом режиме. Стационар уже вернулся к нормальной деятельности, — уточнил глава Курской области.

Старовойт поблагодарил медиков за профессионализм в условиях экстремальной ситуации. Эвакуацию в соседнем здании провели оперативно и без суеты, добавил он.

Ранее телеканал РЕН ТВ показал кадры падения обломков беспилотного летательного аппарат на крышу поликлиники на Союзной улице в Курске, в результате чего был поврежден фасад. Дрон, согласно опубликованному видео, разрушил обшивку с утеплителем и несколько кондиционеров. Местных жителей заранее предупредили, что 9 марта медицинское учреждение работать не будет.