В Курске суд усилил наказание за избиение и пытки двухлетнего ребенка Менее двух лет принудительных работ назначили за пытки ребенка в Курске

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В Курске суд добавил еще один год принудительных работ к приговору 31-летнему Дмитрию Матюненко, избившему двухлетнего ребенка своей знакомой, передает объединенная пресс-служба судебной системы региона. Ранее мужчина был приговорен к 10 месяцам принудительных работ. Осужденный нанес более 20 ударов мальчику.

[В ночь на] 26 июня 2022 года Матюненко находился на кухне арендованной квартиры в состоянии опьянения. Сожительница, с которой накануне Матюненко поссорился, спала в комнате. В это время, проснувшись, на кухню зашел двухлетний сын сожительницы. Матюненко <...> умышленно нанес мальчику многочисленные (более 20) удары в разные части тела, в том числе голову, а также неоднократно приложил к телу малолетнего металлическую накаленную поверхность зажигалки для плиты, — говорится в сообщении пресс-службы.

10% от заработка осужденный обязан будет передавать в доход государства. Также суд обязал выплатить 300 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу мальчика. С гражданским иском выступил отец пострадавшего ребенка. Родитель сейчас находится под стражей, поскольку обвиняется в убийстве своей бабушки.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области семью девятилетней девочки, которая обморозила ноги при побеге из дома, намерены лишить родительских прав. Девочка покинула жилье без обуви и верхней одежды, когда отец вновь начал избивать мать.