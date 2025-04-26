В Курске память погибших из-за вторжения ВСУ почтили минутой молчания

В Курске была объявлена минута молчания, чтобы почтить память погибших из-за вторжения в регион Вооруженных сил Украины, сообщил корреспондент ТАСС. О траурном моменте объявил врио губернатора области Александр Хинштейн.

Я хочу, чтобы прежде чем мы приступили к нашей акции, мы почтили память наших героев, тех, кто сложил головы за свободу нашей страны и за освобождение нашей Курской области. И в память о наших мирных жителях, которые стали жертвами нацизма. Вечная память и вечная слава!, — сказал Хинштейн.

Ранее врио губернатора, выступая на медиафоруме «17 ценностей России», поздравил жителей Курской области с освобождением территорий от украинского военного контингента. По словам Хинштейна, местные жители долго ждали этого момента и верили в победу.

До этого сообщалось, что начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президент РФ Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских военных. Он подчеркнул, что ВСУ были полностью выбиты из приграничного региона. Кроме того, украинская армия в ходе вторжения на российскую территорию потеряла более 76 тысяч солдат убитыми и ранеными.