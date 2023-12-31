В Курске отключат подсветку в знак солидарности с Белгородом

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Подсветку административных зданий отключат вечером 31 декабря в Курской области в знак солидарности с жителями Белгорода, сообщил в Telegram-канале глава региона Роман Старовойт. По его словам, уличное освещение будет работать в штатном режиме.

В знак солидарности с белгородцами сегодня вечером в Курске и муниципальных образованиях региона мы отключим подсветку наших административных зданий и подведомственных учреждений. В виде исключения оставим включенными рождественские гирлянды и елки, — написал Старовойт.

Новогодние мероприятия в связи с трагедией в Белгороде уже отменили в Воронежской области, Магадане и Благовещенске. По последним данным, в результате украинского обстрела Белгорода 30 декабря погибли 24 человека, в том числе четверо детей, еще 108 человек пострадали, сообщал глава региона Вячеслав Гладков.

Ранее Старовойт сообщил, что ВСУ обстреляли деревню Городище Рыльского района Курской области. По его словам, в одном из частных домов в результате взрыва выбиты окна, повреждены крыша, фасад и забор. Кроме того, в населенным пункте частично поврежден газопровод. Обошлось без пострадавших.

В Белгородской области 31 декабря под обстрел ВСУ попал магазин в поселке Красное под Шебекино, сообщал Гладков. В результате погиб пожилой мужчина, также пострадала продавщица, ее доставили в больницу.