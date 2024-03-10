В Курске объявили ракетную опасность Старовойт сообщил о ракетной опасности в Курске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Курске объявили ракетную опасность, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале. Он призвал местных жителей укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, а в случае нахождения на улице зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.

Курск: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой, — сообщил губернатор.

Ранее Старовойт сообщил о восстановлении ремонтными службами поликлиники № 6 в Курске после прилета в здание обломков сбитого БПЛА Вооруженных сил Украины. Он добавил, что медицинское учреждение возобновит прием пациентов с понедельника, 11 марта.

До этого в Сети появились кадры падения обломков беспилотного летательного аппарат на крышу поликлиники на Союзной улице в Курске, в результате чего был поврежден фасад. Дрон, согласно опубликованному видео, разрушил обшивку с утеплителем и несколько кондиционеров. Местных жителей заранее предупредили, что 9 марта медицинское учреждение работать не будет.

Кроме того, ночью 9 марта губернатор уведомлял жителей Курской области о ракетной опасности. Он попросил граждан укрыться в помещениях. Также, по его словам, в небе над Курском работает ПВО.