В Курганской области женщина поругалась с мэром из-за маски

https://static.news.ru/photo/a98a9782-43a4-11eb-8237-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

О скандале с главой Притобольного района Дмитрием Лесовым рассказала жительница Курганской области Светлана Радуга. Конфликт возник из-за отсутствия масок, причём у обоих его участников.

Радуга пришла в администрацию района в ЗАГС, но к специалистам её не пустили из-за отсутствия защитного средства. В тот момент, когда её начал выталкивать из фойе охранник, на их пути встретился мэр и также сделал женщине замечание из-за отсутствия маски.

Сам Лесовой, однако, тоже оказался без маски. Радуга обратила на это внимание и спросила, почему он позволяет себе пренебрегать правилами.

Вы тоже без маски, но чем вы круче меня? У вас специалисты тоже ходят без маски. На каком основании? — поинтересовалась женщина.

В ответ мэр сказал, что он работник и может маску не носить, а для посетителей это обязательно. После этого Лесовой по телефону пригласил сотрудника администрации, чтобы составить протокол на женщину. Когда Радуга попросила его представиться, сотрудник промолчал, а выходя из здания пригрозил, что «сейчас выйдут, и вы будете представляться».

Лесовой в беседе с URA.RU подтвердил , что скандал действительно произошёл, а в администрации введён специальный пропускной режим для посетителей. Сотрудники на приёме надевают маски, а он был без средства защиты, так как выходил из здания.

После этого суд привлёк Радугу к административной ответственности за неношение маски и обязал выплатить штраф в три тысячи рублей. Женщина пообещала обжаловать это решение и считает, что Лесового тоже нужно оштрафовать.

Обязательный масочный режим действует в Курганской области с 15 июня. Маски обязательны во всех общественных местах, магазинах, банках, аэропортах, вокзалах, аптеках, салонах красоты.

Как сообщал NEWS.ru, ранее медики и учёные Великобритании заявили, что ношение медицинских масок в школах создаёт атмосферу страха и противоречит рекомендациям Всемирной организации здравоохранения.